Neil Druckmann responde al polémico review bombing de TLOU II

Como sabrán, The Last of Us Part II es toda una sensación últimamente. Sin embargo, esta popularidad no ha llegado sin problemas. En cuanto el juego salió al mercado el pasado 19 de junio, miles de personas han inundado el sitio de Metacritic con “reseñas” negativas, creando el infame review bombing. Aunque uno podría llegar a pensar que esto afectaría la relación entre sus creadores y el público, Neil Druckmann, director de TLOU II, incita a los jugadores a seguir hablando de su obra.

Aunque en el pasado vimos a Druckmann en una riña contra un periodista de videojuegos por señalar lo radical de un comentario, el director de The Last of Us Part II ha tenido un acercamiento diferente a este tema. En lugar de contestar de forma agresiva, en Twitter publicó un comentario sarcástico sobre todo este asunto de las reseñas de los fans.

Esto fue lo que comentó:

“Oh, hombre… en sólo pocas horas hemos casi DUPLICADO el número de reseñas de usuarios de The Last of Us: Part II que las que el primer juego recibió en 7 años. Amo esa pasión”.

Oh man… in just a few hours we have almost DOUBLE the number of user reviews for #TheLastofUsPartII than the first game received in seven years. Love that passion! 😘 pic.twitter.com/cXRfuUijNG — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 20, 2020

Sin duda alguna, esta es una gran forma de responderle al odio de las personas y a las más de 54 mil reseñas de los usuarios. En lugar de incitar a una conversación problemática, Druckmann simplemente se da cuenta de que este tipo de comentarios no influyen mucho y sólo crean más promoción gratuita para su juego.

En temas relacionados, The Last of Us Part II se ha convertido en el lanzamiento físico más grande del PlayStation 4 en Reino Unido. De igual forma, un grupo de personas han creado una petición en Change.org para cambiar la historia de este juego.

Vía: Neil Druckmann