¡Zack Snyder revela a Superman en su traje negro para Justice League!

Uno de los mayores esperanzas de Justice League era ver a Superman usar el ya clásico traje negro. Sin embargo, el lanzamiento de esta película careció de esta vestimenta, algo que Zack Snyder planea corregir en su versión de la cinta, y por fin tenemos un pequeño adelanto de esto.

Durante Justice-Con el fin de semana, Zack Snyder nos mostró un pequeño adelanto de su versión de Justice League en donde Alfred conoce a Superman, quien usa un traje negro. Aquellos que recuerdan los primeros tráilers de la película, se darán cuenta de que esta es una escena eliminada, la cual por fin se incluirá en el lanzamiento de HBO Max.

Our first look at Henry Cavill in Superman's black suit from Zack Snyder's #JusticeLeague.

via #JusticeCon – https://t.co/Ovsm32rTAf pic.twitter.com/RKxDXECNPE

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 25, 2020