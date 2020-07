Olvida su Switch en un hotel y se lo devuelven con una agradable sorpresa

Cuando hemos salido de viaje, la gran mayoría de nosotros hemos olvidado algo en hoteles o lugares donde llegamos a hospedarnos. A veces son cosas muy insignificantes, como alguna prenda o accesorio, pero en los casos más graves se nos puede llegar a olvidar hasta nuestro celular, documentos o algún otro gadget, como una consola de videojuegos por ejemplo.

Skylar Challand, desafortunadamente, olvidó su Nintendo Switch en un Hotel Hilton Garden Inn, pero para su buena suerte, el personal del establecimiento se portó de la mejor manera posible. No solo le devolvieron su consola, sino que también le agregaron unos lindos dibujos con un mensaje que dice lo siguiente:

Forgot our Nintendo Switch in a hotel room in Maine, and @HiltonGardenInn was kind enough to ship it back to me. But I did not expect this note 🤯😭 pic.twitter.com/gq01Z8l5N3

— Skylar Challand (@sskylar) July 22, 2020