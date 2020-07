Ilustración oficial de MHA nos muestra a Bakugo bajo el control mental

My Hero Academia: Heroes Rising le ofreció un reto como ninguno otro a la clase 1-A. Al enfrentarse a un villano similar a All of One, Midoriya y Bakugo recibieron una pequeña muestra de los problemas que les esperan en el futuro. Afortunadamente, no estuvieron solos en esta aventura. Además de sus compañeros de clase, dos niños apoyaron a nuestros héroes, algo que se puede apreciar en esta nueva ilustración del creador de la obra.

Recientemente, Kohei Horikoshi, autor de My Hero Academia, realizó una ilustración que nos muestra a Midoriya y a Bakugo en compañía de Makohoro Shimano y de su hermano Katsuma. Lo interesante de esto, es que Bakugo parece que esta bajo el efecto del control mental o, para ser más específicos, está siendo influenciado por la habilidad de Makohoro, la cual le permite crear ilusiones.

Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué era lo que Bakugo estaba viendo?

Vía: Kohei Horikoshi