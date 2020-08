Comparten malas noticias sobre el precio que tendrá el PS5

El PlayStation 5 llegará a nuestras manos a finales de año. Sin embargo, por el momento sigue siendo un gran misterio cuándo exactamente sucederá esto, y el precio de la consola. Aunque muchos esperan que esta información sea revelada en la supuesta presentación del PS5 de agosto, Mike Ybarra, Vicepresidente ejecutivo de Blizzard, ha compartido un par de noticias poco alentadoras al respecto.

De acuerdo con Ybarra, Sony no revelará el precio de la consola en un futuro cercano. En Twitter, el Vicepresidente ejecutivo de Blizzard mencionó que: “el precio no se sabrá por un tiempo, desafortunadamente”. Aunue esta información no está confirmada ni es oficial, la fuente no es un simple post en reddit, sino uno de los altos ejecutivos de la industria, quien probablemente cuenta con información confidencial.

Esto fue lo que comentó al responderle a un fan, quien discutía sobre la compatibilidad del DualShock 4 en el PS5:

All this is just noise. The price of the box console and the quality of the exclusive games are the deciding factors to many of the hardcore gamers out there. 'Where your friends are' is still a big factor too. Price won't be known for a while, unfortunately.

— Mike Ybarra (@Qwik) August 4, 2020