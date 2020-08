Fans de Xbox promueven un boicot a Marvel’s Avengers por contenido exclusivo

Marvel’s Avengers se ha visto envuelto en una serie de controversias últimamente. Como sabrán, el pasado lunes Crystal Dynamics anunció que Spider-Man llegará como DLC a este juego, pero lo hará de forma exclusiva en PlayStation 4, decisión que no fue del agrado del público.

De esta forma, un particular usuario de Xbox One ha publicado una carta en reddit, en donde le pide a los jugadores que no compren el juego, alegando que el precio de las versiones de Marvel’s Avengers en Xbox One, PC y Google Stadia tendrán el mismo precio del PS4 a pesar de contar con menos contenido.

La publicación del usuario, conocido como KonLiber, empieza aclarando que esta situación no tiene que ver con el “fanboyismo” y se refiere más a “consumidores defendiéndose” en contra de lo que muchos podrían llegar a considerar prácticas injustas. Esto fue lo que comentó:

“No puedo evitar sentir que estoy siendo estafado. Este no es un juego exclusivo de PlayStation, sino un juego multiplataforma que se nos vendió al mismo precio completo PERO con menos contenido. Estamos pagando el mismo precio por MENOS. Somos consumidores y tenemos la capacidad de ser escuchados con el poder de nuestras billeteras. Tengan un poco de autoestima y nieguen ser tratados como un cliente de segunda clase. No compres este juego”.

En respuesta, gran parte de la comunidad parece estar de acuerdo con KonLiber. Será interesante ver si estas protestas de verdad terminan afectando las ventas del juego, al menos en Xbox One, PC y Google Stadia, o esta campaña terminará llegando a oídos sordos. Solo el tiempo lo dirá.

Marvel’s Avengers llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 4 de septiembre. En temas relacionados, puedes checar nuestro hands on de la beta aquí. De igual forma, Crystal Dynamics no tiene planes para agregar contenido único a las demás versiones del juego.

Vía: Reddit