Fall Guys: Ultimate Knockout es la nueva victima del infame review bombing

Ha llegado el día. Después de varias pruebas, Fall Guys: Ultimate Knockout ya está disponible en PlayStation 4 y PC vía Steam. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que el juego ha sido afectado por el infame review bombing.

Horas después de su lanzamiento, varios usuarios comenzaron a reportar fallas en los servidores, algo que ha impedido jugar en compañía. Aunque la cuenta oficial de este juego en Twitter ha mencionado que ya están trabajando para arreglar estos problemas, los fans han decidido expresarse de la única forma que pueden en estos momentos, con malas reseñas en Steam.

Esto fue lo que comentaron:

We're currently being review-bombed on Steam… ☹️

We're working really hard to get running smoothly for SO MANY players!

We know it's super frustrating, but if you could hold off from negatively reviewing – Until you get chance to play the game, it would really help us out ♥️

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 4, 2020