Sports Story ha sido retrasado indefinidamente

El 2020 ha cobrado otra víctima. El día de ayer se dio a conocer que Sports Story, secuela del exitoso Golf Story de 2017, sería retrasado de forma indefinida, de esta forma evadiendo su ventana de lanzamiento original de mediados de 2020.

Con un carismático vídeo en Twitter, la cuenta oficial de Sidebar Games, desarrolladores del título, compartió esta amarga noticia:

We've prepared a Sports Story update video to shed some more light on the situation. ⚽️🏏🎾⛳️📺 pic.twitter.com/FpGPVyFhD3

— Sidebar Games (@sidebargames) August 17, 2020