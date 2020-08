Un nuevo IndieWorld de Nintendo se llevará a cabo el día de mañana

Nintendo es experto en anunciar eventos de forma inesperada. El día de hoy, la Gran N reveló que mañana, 18 de agosto, a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo un nuevo IndieWorld. Esta presentación tendrá una duración aproximada de 20 minutos y estará enfocada en los títulos independientes que llegarán a Nintendo Switch en un futuro.

The next #IndieWorld Showcase is headed your way! Tune in on Tuesday, Aug. 18 at 9 a.m. PT for roughly 20 minutes of information on indie games coming to #NintendoSwitch.

Watch it here tomorrow: https://t.co/N3Dhh3zIU8 pic.twitter.com/ppHWElPu3V

