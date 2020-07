Rumor: El Silent Hill exclusivo de PS5 sería revelado en agosto

Desde hace un par de meses se ha rumoreado que un nuevo juego de Silent Hill está en desarrollo para la siguiente generación de consolas. Aunque se esperaba que este nuevo título fuera revelado durante la presentación del PlayStation 5 de junio, conocida como The Future of Gaming, los rumores de un nuevo State of Play para agostos le han otorgado una nueva vida a esta conversación en torno a una de las series más populares de Konami.

Durante los últimos días han vuelto a circular rumores sobre un título de la serie que se está desarrollando exclusivamente para PlayStation 5. De igual forma, es @AestheticGamer1, reconocido en la comunidad por sus rumores, quien una vez más asegura que una nueva entrega de Silent Hill desarrollada por SIE Japan Studio está en camino de manera exclusiva al PlayStation 5.

(2/2) exact time is unclear. The two most likely times will be in August/September. August there is planned a State of Play in response to Microsoft's July event with new announcements. September there's a thing planned around TGS. I don't know specifically, I'll tweet when I do.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 6, 2020