Representante de Konami desmiente rumores sobre Silent Hill

Durante las últimas semanas hemos visto cómo varios rumores sobre Konami han llamado nuestra atención. Varias fuentes aseguran que podríamos ver el resurgimiento de la serie de Silent Hill de la mano de SIE Japan Studio y Kojima Productions. Desafortunadamente, un representante de Konami US ha confirmado que nada de este es verdad.

Después del surgimiento de todos estos rumores, el sitio Rely on Horror se puso en contacto con un representante de relaciones públicas de Konami US, el cual comentó que, lamentablemente, nada de lo especulado era verdad. Sin embargo, no niega que un nuevo juego de Silent Hill puede estar en desarrollo. Este fue su comentario:

“Somos conscientes de todos los rumores e informes, pero podemos confirmar que no son ciertos. Sé que no es la respuesta que tus fanáticos quieran escuchar. No quiere decir que estamos cerrando completamente la puerta de la franquicia, solo que no en la forma en que se informa”.

Los rumores originales apuntaban a dos juegos en desarrollo. El primero sería un soft reboot de la serie. Mientras que el segundo contaría con un gameplay similar a lo que podemos encontrar en Until Dawn o los títulos de Telltale. De igual forma, no se mencionó algo al respecto sobre la posible compra de IP’s de Konami por parte de Sony.

Vía: Rely on Horror