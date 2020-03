Rumor: Sony planea comprar Metal Gear, Castlevania y Silent Hill a Konami

Hace un par de días, se reportó que Sony Interactive Entertainment estaba trabajando en dos juegos de Silent Hill; uno totalmente nuevo siendo desarrollado por SIE Japan, y el otro, era una resurrección del cancelado Silent Hills que estaba bajo la dirección de Hideo Kojima con Norman Reedus como protagonista. Pero parece ser que Silent Hill no es la única IP de Konami que la tecnológica japonesa quiere recuperar, pues un nuevo rumor sugiere que ya le pusieron el ojo a Castlevania y Metal Gear también.

En enero de este año, un ex-empleado de Konami reveló por medio de 4chan que Sony estaba buscando comprar estas tres franquicias, sin embargo, debido a la baja credibilidad del rumor, y la plataforma en donde se compartió, no se le dio mayor importancia. Ahora, un par de meses después, este rumor parece haber ganado un poco más de tracción puesto que el portal Rely on Horror y ahora, Jack of all Controllers, han corroborado la información con sus fuentes cercanas.

Como ya mencioné antes, la saga de Silent Hill reviviría con dos juegos nuevos. Metal Gear quedaría nuevamente bajo la dirección de Kojima, pero se desconoce exactamente qué podría tener planeado con la saga. Y Castlevania sería un reinicio total de la franquicia, con un título que combinaría elementos de Bloodborne y Lords of Shadow.

Como con todos los rumores, esta información se debe tomar con reserva hasta tener algo oficial. Sin embargo, el hecho de que la información haya sido corroborada por tres diferentes fuentes ciertamente le da un poco de credibilidad al rumor, pero todavía no hay que ilusionarnos.

Fuente: Jack of all Controllers