Es oficial, las Olimpiadas de Tokio 2020 han sido postergadas

Las Olimpiadas de Tokio 2020 se suman a la larga lista de eventos en ser cancelados o postergados como medida preventiva del virus COVID-19. Después de que varios países expresaron su preocupación, y otros cancelaron su participación, esta decisión parecía inevitable. El día de hoy, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció el retraso de las Olimpiadas de este año.

Esto no es una cancelación, sino simplemente una suspensión. En lugar de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 se lleven a cabo en verano de este año, se realizarán antes del verano de 2021, esto para proteger la salud de todos los atletas y personas que viajarían a Japón. Este fue el comunicado oficial:

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.

The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 24, 2020