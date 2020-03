El modo fotográfico de Death Stranding sí llegará a PlayStation 4

A pesar de que Death Stranding ya lleva un par de meses en el mercado, Hideo Kojima y su equipo continúan trabajando arduamente en este juego. No sólo la versión de PC está en camino, sino que los usuarios de PS4 por fin recibirán el tan esperado Photo Mode.

Recientemente, Kojima compartió un mensaje en Twitter en donde confirma la llegada del Modo Fotográfico a la versión de PS4 de Death Stranding. Sin embargo, por el momento se desconoce la fecha exacta de lanzamiento de esta opción. Kojima mencionó que está haciendo todo lo posible para que esté disponible junto al siguiente parche del juego a finales de este mes.

Today’s good news!

DEATH STRANDING PC ver. Photo Mode will be also implemented for PS4 ver. as many of you requested! We are doing the final checks right now and trying to make it happen at the end of this month’s update. Photo Mode during your journey and delivery?? pic.twitter.com/Dspi2DpVpS

