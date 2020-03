Parece ser que Hideo Kojima aún no ha terminado con Death Stranding, pues aparentemente el creativo está trabajando en algo relacionado con su nueva IP y podría ser revelado este mismo año. No sabemos exactamente qué se trae entre manos Kojima, pero muchos apuntan a la posibilidad de un DLC o algún tipo de expansión para la historia.

La información viene por parte del insider Aesthetic Gamer, quien ha demostrado ser una fuente confiable para filtraciones en el pasado. Este usuario también reveló recientemente la posibilidad de que Sony esté buscando una alianza entre Kojima Productions y Konami para trabajar en un nuevo Silent Hill. Sin embargo, en el caso de Death Stranding, no está muy seguro de que podría pasar.

Una fuente cercana a Aesthetic Gamer le comentó que escuchó algo sobre un proyecto de Death Stranding, pero no pudo ofrecerle más detalles. Anteriormente, Sony ha lanzado DLC para sus exclusivas, pero no constantemente. Por ejemplo, Horizon: Zero Dawn y Marvel’s Spiderman sí tuvieron, pero God of War no. Por otra parte, también cabe la posibilidad de que esto podría ser un tipo de soporte para VR o más funciones multijugador. En estos momentos solo podemos especular hasta no tener información oficial.

Fuente: AestheticGamer