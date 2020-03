La serie de HBO no interferirá con el desarrollo de TLOU II

Cuando HBO y PlayStation Productions anunciaron que estaban trabajando en una serie de The Last of Us, no nos revelaron una fecha exacta de estreno, simplemente afirmaron que el programa llegaría “muy pronto”. Pero de acuerdo con su productor y escritor, Craig Mazin, la producción no puede comenzar hasta que Naughty Dog lance The Last of Us: Part II, programado para salir el 29 de mayo de este año.

No está claro el por qué de esta limitante, pero podría deberse a múltiples razones. Por una parte, PlayStation Productions no quiere que la serie interfiera con el desarrollo del juego. Por otra, Neil Druckmann, quien también participará en el programa, se encuentra muy ocupado con el videojuego, donde funge como co-creador y director creativo. Durante un reciente episodio de su podcast, Scriptnotes, Mazin dijo lo siguiente:

“No podemos empezar todavía porque siguen terminando el segundo juego… pero vamos a arrancar muy pronto.”

Desafortunadamente, Mazin no divulgó más detalles durante la transmisión, sin embargo, ha estado bastante activo en Twitter. Por ejemplo, el productor recientemente reveló que el programa no cambiará la sexualidad de Ellie.

Fuente: Craig Mazin