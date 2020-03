La serie de The Last of Us no cambiará la orientación sexual de Ellie

Como sabrán, el día de ayer se reveló que HBO se encontraba trabajando en una serie de televisión basada en The Last of Us. Aunque aún no sabemos mucho sobre esta adaptación, Craig Mazin, co-guionista de este proyecto, ha revelado que el personaje de Ellie no sufrirá algún tipo de cambio relacionado a su orientación sexual.

Después del anuncio el día de ayer, Mazin comenzó a responder un par de dudas por parte de los fans de Twitter. Una de las principales cuestiones, era si Ellie conservaría su orientación sexual en la serie, algo que el co-guionista asegura que no se cambiaría, es decir, Ellie seguirá siendo lesbiana en la serie.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

La orientación sexual de Ellie se confirmó por primera vez el DLC de The Last of Us, Left Behind, en el que besa a su amiga Riley en un flashback. Este concepto será explorado a mayor medida en The Last of Us Part II.

The Last of Us de HBO está reemplazando la adaptación cinematográfica del juego previamente planificada. Mazin es el co-guionista junto Neil Druckmann el escritor del juego original, mientras que el presidente de Naughty Dog, Evan Wells, es un productor ejecutivo. También se ha revelado que Sony Pictures Television y PlayStation Productions co-producirán la serie.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 29 de mayo de 2020. Hablando de este juego, Naughty Dog comenta que TLOU II redefinirá los juegos AAA. De igual forma, esta secuela contará con “contenido sexual”.

Vía: Craig Mazin