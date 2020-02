The Last of Us: Part II redefinirá los juegos AAA, afirma su co-director

The Last of Us: Part II finalmente llegará al PlayStation 4 este 29 de mayo. El hecho de que Naughty Dog nos haya estado entregando obras maestras durante estos últimos años lo convierten en uno de los títulos más anticipados de 2020, pero parece ser que la desarrolladora quiere ir más allá de una simple experiencia AAA con esta futura entrega.

El estudio está manteniendo casi toda su información bajo llave, mostrando únicamente unos cuantos tráilers, pero esto no significa que no se sientan seguros de lo que están haciendo. De acuerdo con el co-director del proyecto, Anthony Newman, TLOU Part II redefinirá lo que son los juegos AAA:

we bout to redefine triple-a in 2020 ¯\_(ツ)_/¯ — Anthony Newman (@BadData_) February 14, 2020

Está claro que Newman compartió ese tweet con mucho entusiasmo y emoción por lo que Naughty Dog está creando, y lo único que hará este tipo de publicaciones es elevar el hype todavía más en lo que esperamos unos cuantos meses más por su lanzamiento, pues de acuerdo con su desarrolladora, ya no habrá más retrasos.

Recientemente un tema dinámico del título llegó a la PlayStation Store y aquí puedes encontrar los códigos para que puedas descargarlo.

The Last of Us: Part II llegará exclusivamente al PS4 el 29 de mayo 2020.

Fuente: Anthony Newman