Éstas son las primeras compañías en confirmar su presencia en Gamescom 2020

A pesar de que los grandes eventos de videojuegos de la primera mitad del año se han visto afectados de alguna forma u otra por el coronavirus, parece que, al menos por el momento, esta enfermedad no representa un gran peligro para Gamescom. Esta convención se llevará a cabo en Colonia, Alemania, del 25 al 29 de agosto, y los organizadores han revelado a las primeras compañías que han confirmado su asistencia.

Al igual que en años anteriores, Gamescom contará con la presencia de grandes nombres como Nintendo, Ubisoft, Bandai Namco y Microsoft, entre otros. Similar al E3, Sony no ha confirmado su asistencia al evento, al menos por el momento. A continuación la lista completa de los primeros asistentes en confirmar su presencia en Gamescom 2020:

-Astragon Entertainment

-Bandai Namco Entertainment

-Bethesda Softworks

-Capcom Entertainment

-CD Projekt RED

-Electronic Arts

-ESL Gaming

-Kalypso Media

-Koch Media

-MediaMarkt

-Microsoft / Xbox

-My.com

-NCSOFT

-Nintendo

-Sega

-THQ Nordic

-Twitch

-Ubisoft

-Wargaming

-Alternate

-Aorus (Gigabyte)

-BenQ

-Caseking

-Corsair

-Kingston Technology

-Medion

-Omen

-Samsung

-Trust

