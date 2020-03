Directores Creativos de E3 renuncian a la edición de este año

E3 acaba de recibir otro fuerte golpe este año. iam8bit ha renunciado como Directores Creativos para E3 2020, dejando incierto el futuro para el evento. A principios de este año, justo después de que Sony anunciara que no iban a partir en la edición 2020, la ESA forjó una alianza con iam8bit como parte de la evolución de E3. Un mes más tarde, iam8bit anunció su renuncia.

It’s with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We’ve produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.

— iam8bit (@iam8bit) March 5, 2020