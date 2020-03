¡Un nuevo juego de Amnesia está en desarrollo!

Amnesia: The Dark Descent llegó al mercado en 2010 y cambió la escena de YouTube y Twitch para siempre. Sin embargo, el gran impacto que causó este título de terror lamentablemente no fue replicado por su secuela, Amnesia: A Machine for Pigs en 2013. A 10 años del lanzamiento original, Frictional Games, desarrolladores de esta serie, planean por fin completar la trilogía con el recién anunciado Amnesia: Rebirth para PS4 y PC.

Amnesia: Rebirth nos pone en los pies de un nuevo personaje que explora un terrorífico lugar mientras es perseguido por una criatura indescriptible. Está ambientada en el desierto argelino y sigue a un personaje llamado Tasi Trannon, como lo dice el anuncio oficial:

“Un viaje desgarrador a través de la devastación y la desesperación, el terror personal y el dolor, mientras explora los límites de la capacidad de recuperación humana. No puedes dejar escapar un suspiro. La criatura está a solo centímetros de distancia. Su único propósito: alimentar tu terror. Y entonces te agachas en la oscuridad, tratando de detener el miedo, tratando de silenciar lo que hay dentro de ti”.

Amnesia: Rebirth llegará a PlayStation 4 y PC en algún punto de la temporada de otoño 2020. Hablando de juegos de terror, puedes checar el nuevo gameplay de Resident Evil 3 Remake aquí. De igual forma, parece que Hideo Kojima podría estar trabajando en un nuevo Silent Hill.

Vía: PlayStation Blog