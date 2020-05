Dead by Daylight tendrá una colaboración con Silent Hill

El próximo 14 de julio de 2020 marca el cuarto aniversario de Dead by Daylight, y para celebrar esta ocasión especial, los desarrolladores de este multiplayer han logrado asegurar una colaboración con Konami para llevar a la serie de Silent Hill a este título de horror.

Dead by Daylight se ha caracterizado por sus crossovers con las principales franquicias de terror en el cine, como Saw, Halloween, The Nightmare on Elm Street y muchas otras. Ahora los videojuegos se suman a esta lista de colaboraciones. Sin duda alguna, la participación de Silent Hill, será del agrado de todos los fans de estos dos títulos.

Gracias al nuevo contenido de Dead by Daylight, el cual estará disponible en junio, Pyramid Head llegará a este juego. Sin embargo, la icónica criatura no será su tendrá nombre real, sino que se llamará The Executioner, pero contará con su aspecto de Silent Hill 2.

Afortunadamente, esta colaboración no termina aquí. Por parte de los sobrevivientes, Cheryl Mason, protagonista del tercer Silent Hill, se unirá al catálogo de personajes, con todo y una serie de habilidades enfocadas en evadir enemigos. Por otro lado, el mapa que hará su debut es la Escuela Primaria Midwich del Silent Hill original. De igual forma, Akira Yamaoka, el compositor de la serie de Konami, ha creado una nueva versión del tema principal de Death by Daylight.

Los desarrolladores han confirmado que los jump scares que incluirán en el mapa son, quizás, la tarea más ambiciosa que el equipo ha tenido que asumir, debido a que han recreado varias de las locaciones del primer juego de PS1 con los gráficos de hoy. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible exactamente este contenido, sólo sabemos que la colaboración con Silent Hill llegará en junio de este año.

Vía: Dead By Deadlight