Abren cuenta oficial de Silent Hill en Twitter. Un anuncio es inminente

La serie de Silent Hill ha estado en reposo por demasiados años. Después del cancelado Silent Hills, no hemos escuchado algo oficial relacionado con un nuevo juego. La única señal de vida que ha recibido la serie ha sido una colaboración con Dead by Daylight. Sin embargo, una nueva cuenta de Twitter le ha vuelto a dar esperanzas al público.

A principios del mes pasado, Konami abrió la cuenta oficial de Silent Hill en Twitter, la cual actualmente cuenta con fan art e información sobre la colaboración con Dead by Daylight. Por otro lado, el pasado 31 de julio, la compañía japonesa compartió el sonido de alarma que se escucha al entrar el mundo de Silent Hill, algo que emocionó mucho a los fans. Sin embargo, esto parece no estar relacionado con una nueva entrega.

Esto fue lo que comentaron:

Easy there internet. We were watching streams of Dead By Daylight and thought we would share the noise and feel of being hunted. We wont take the tweet down and "backpedal", we just wanted you to enjoy it.

— Konami (@Konami) July 31, 2020