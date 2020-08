Creador de la serie de Castlevania abandona el proyecto tras acusaciones de acoso

La serie animada de Castlevania en Netflix se ha convertido en toda una sensación, amada por los fans de la serie y por aquellos que no conocen la obra original de Konami. Sin embargo, la producción de este programa ha sufrido un fuerte golpe, ya que Warren Ellis, escritor, productor y creador de Castlevania, ha abandonado el proyecto después de varias acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres.

El pasado 31 de julio, The Hollywood Reporter publicó una columna por parte de Graeme McMillan, Sharareh Drury, y Aaron Couch, en donde se habló de como varias compañías de los cómics, como DC, Dark Horse y Marvel, se han visto en la necesidad de cortar relaciones con varios creativos por acusaciones de comportamiento inapropiado, entre ellos Warren Ellis, quien, aseguran, ya no trabajará con Netflix en la producción de Castlevania. Esto fue lo que comentaron:

De acuerdo con el medio, Ellis terminó el trabajo relacionado con la cuarta temporada de Castlevania, y no volverá para las próximas posibles temporadas. Por su parte, el creativo admitió haber tomado “malas decisiones”, pero niega las acusaciones. Esto fue lo que mencionó:

“Si bien he tomado muchas malas decisiones en mi pasado y he dicho muchas cosas equivocadas, déjenme ser claro, nunca he coaccionado, manipulado o abusado conscientemente de nadie, ni he agredido a nadie.”