Descubren que Gohan tiene una habilidad oculta que nadie notó por 24 años

El talento de un Saiyajin es inmenso. Sin importar que tan complicada sea una situación, Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Goten y muchos más miembros de esta raza, siempre encuentran una forma de superar sus límites. Sin embargo, sus habilidades no se limitan solo al combate, ya que han demostrado también ser bastante extraordinarios para la vida cotidiana.

En el pasado hemos visto a Goku como granjero, a Trunks en el mundo de la investigación científica, y a Goten siendo toda una sensación con las chicas. Ahora, un fan ha encontrado una habilidad oculta de Gohan. Además de ser un científico, superhéroe y un padre de familia, el primogénito de Kakaroto también podría ser un increíble pintor.

Como lo demuestra el usuario PiccoloDamayonnaiz, durante el último episodio de Dragon Ball Z, se pueden ver un par de pinturas en la casa de Gohan, las cuales retratan a los planetas Namek y Sagrado. De esta forma, los fans han señalado que además de tener habilidades físicas y mentales, Gohan también posee una gran pasión por el mundo artístico.

Esto fue lo que comentó PiccoloDamayonnaiz:

Son Gohan scientifique ET artiste peintre ?

Comme on peut le voir sur les 2 dernières images, la planète Namek et le KaioshinKaï sont représentés via des tableaux, sans doute la nostalgie de ses aventures passées 🔥 pic.twitter.com/qQQmdUvGES

