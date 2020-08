¡Es oficial! Spider-Man llegará a Marvel’s Avengers exclusivamente en PS4

Recientemente surgieron rumores de la posibilidad de ver a Spider-Man dentro de Marvel’s Avengers como una exclusiva para PlayStation 4. Bueno, el día de hoy Jeff Adams, Director de Arte Asociado, Crystal Dynamics, ha confirmado que nuestro amigable vecino arácnido llegará a Marvel’s Avengers como una exclusiva en el PS4 de manera gratuita.

Así es, Spider-Man se unirá a Hulk, Iron Man, Black Widow, Thor, Capitán América, Ms. Marvel y Hawkeye. Aunque por el momento se desconoce exactamente cuándo sucederá esto, Crystal Dynamics ha mencionado que el arácnido estará disponible en PlayStation 4 de forma gratuita a principios de 2021.

Your friendly neighborhood Spider-Man comes to Marvel's Avengers, exclusively on PlayStation. Crystal Dynamics offers early details on its own, unique take on the post-launch Hero: https://t.co/Xy1DR8HD9Q pic.twitter.com/xQ6dAkgfPn

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) August 3, 2020