La Opening Night Live de Gamescom 2020 revelará más de 20 juegos

El gran verano de anuncios parece que por fin llegará a su fin la próxima semana, debido a que la Opening Night Live de Gamescom 2020 marca el último gran evento del Summer Game Fest de Geoff Keighley. Ahora, el responsable de esta presentación ha revelado que veremos más de 20 juegos en esta celebración.

Keighely ha confirmado que la Opening Night Live, evento que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de agosto a la 1:00 PM (hora de la Ciudad de México), tendrá una duración de dos horas y nos presentará más de 20 juegos, desde proyectos AAA, pasando por indie, hasta títulos para la siguiente generación.

Tomorrow we'll start to reveal more about some of the games set for Opening Night Live next Thursday! What would you like to see in the show? pic.twitter.com/z0STPb9ynq

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2020