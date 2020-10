¡Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ha concluido su desarrollo!

Pareciera que ya ha pasado una eternidad desde que vimos el primer tráiler de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, pero la realidad es que solo han pasado poco más de tres meses. Estamos a nada de que el PlayStation 5 llegue a nuestras manos, y todo indica que tanto Sony, como sus estudios first-party, están más que listos para su lanzamiento, en específico Insomniac Games, quien tiene una noticia muy importante por compartirnos.

Vía Twitter, sus desarrolladores confirmaron que la próxima aventura de Miles Morales, tanto en PS5 como en PS4, ya ha concluido su desarrollo y podremos disfrutarla este próximo 12 de noviembre en la plataforma que queramos:

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 9, 2020