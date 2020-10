Rumor: The Batman podría ser cancelada por culpa de Robert Pattinson

Desde que empezó la pandemia, una de las producciones cinematográficas más afectadas por ella fue The Batman. La cinta ha sufrido de numerosos retrasos debido al COVID-19, pero aparentemente este nuevo virus no es el único responsable por tantos problemas en el set de filmación. Según reportan fuentes cercanas a la producción, Robert Pattinson podría ser responsable de que esta nueva trilogía del Caballero de la Noche no se concluya.

Primero, el insider Doomcock, que anteriormente ha demostrado ser fuente confiable de rumores y filtraciones, asegura que la relación entre Pattinson y el director de The Batman, Matt Reeves no es muy buena. Se dice que ambos están inconformes con el proyecto, además de que Reeves ya no quiere volver a trabajar con Pattinson debido a su poco compromiso con el personaje, lo que nos lleva al segundo rumor.

Muchos criticaron el aspecto físico de Pattinson, diciendo que no tenía la musculatura para dar vida a uno de los héroes más famosos de la cultura pop. Otros argumentaban que no había demasiado problema, pues el traje podía compensar por esto. Bueno, según este mismo insider, el actor sí debía ponerse en forma para el papel, específicamente, los ejecutivos le pidieron que aprovechara estos meses de cuarentena para trabajar en su físico, cosa que aparentemente no hizo. Una vez que se reanudó la filmación, el equipo de producción quedó inconforme por la transformación de Pattinson, argumentando que “prácticamente no había hecho nada al respecto.”

Por último, se informa que Pattinson no ha estado atendiendo a ninguna de las juntas organizadas por el equipo de producción, además de que tampoco ha estado respetando los nuevos lineamientos de salubridad impuestos por el personal de salud asignado al set de filmación, lo cual les ha traído graves problemas como multas y suspensiones, forzando a Warner Bros. a buscar nuevas locaciones en donde filmar.

Como siempre, recordemos que lo mejor es tomar esta información con reserva, pues a pesar de que la fuente ha demostrado su credibilidad en el pasado, esto no significa necesariamente que todo lo que diga vaya a ser verdad.

The Batman está programada para debutar el próximo 4 de marzo de 2022.

Via: Boudington Comics