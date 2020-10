Moon Studios dejará la puerta abierta para otro juego de Ori

Moon Studios lleva dos juegos en la saga de Ori, ambos han sido aclamados tanto por la crítica especializada como por los usuarios. El más reciente, Ori and The Will of the Wisps, llegó en marzo de este año a Xbox One y PC, y el mes pasado debutó en el Switch, pero aparentemente todavía podría haber más juegos de Ori en el futuro.

En entrevista para IGN, Jeremy Gritton, director de arte, confirmó que el estudio “ha dejado la puerta abierta para un posible regreso al mundo de Ori”, y todo dependerá de si hay o no una historia que el estudio esté emocionado por contar. También sugirió que la idea de una precuela o spinoff tendría sentido:

“Aunque no tenemos nada planeado por ahora, creo que hay mucho potencial aquí. A veces tengo una idea que siento sería genial de explorar, entonces tomo nota de eso y la guardo. Expandir lo que ya hemos establecido sería muy divertido.”

Por mientras, recuerda que Ori and the Will of the Wisps tendrá una mejora en 4K y 120FPS en Xbox Series X.

Fuente: IGN