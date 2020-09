¡Ori and the Will of the Wisps llegará hoy mismo al Nintendo Switch!

De manera sumamente sorpresiva, en el Nintendo Direct Mini de hoy se reveló que el aclamado Ori and the Will of the Wisps estará llegando en unas cuantas horas al Nintendo Switch. De igual manera, se anunció una increíble edición de colección que ya puedes empezar a pre-ordenar y acá te decimos todo lo que incluirá.

Como te mencionaba anteriormente, una edición de colección también fue anunciada, la cual estará disponible para PC, Switch y Xbox. Su distribución empezará en diciembre y la puedes preordenar en el siguiente enlace.

Te decimos exactamente qué incluye:

– Libro de sketches

– Ori and the Blind Forest edición física

– Ori and the Will of the Wisps edición física

– Postales

– Caja coleccionable

– Pin

– Tarjeta

