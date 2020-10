¿Ori llegará a Smash? Moon Studios habla al respecto

Con Ori and the Blind y Ori and the Will of the Wisps en Nintendo Switch, muchos se preguntan si este personaje de Moon Studios llegará algún día a Super Smash Bros. Ultimate, especialmente considerado que Steve de Minecraft se unirá a este título en un futuro. Respecto a esta cuestión, a los desarrolladores del título metroidvania les encanta la idea.

En una reciente entrevista con IGN, Moon Studios habló sobre la posibilidad de ver a Ori en Smash. Antes de que Steve fuera anunciado, muchas personas creían que Ori sería el encargado de representar esta nueva relación entre Nintendo y Microsoft. Esto fue lo que comentó Gennadiy Korol, cofundador del estudio:

“Creo que a todos nosotros en Moon nos ENCANTARÍA ver a Ori en Smash y creemos que el conjunto de movimientos y la mecánica de lucha de Ori serían muy divertidos. Sinceramente, creo que esto podría ser increíble y deberías tuitear a Phil Spencer al respecto”.

Aunque es posible que Ori no llegue a Smash como un peleador jugable, una válida opción es que veamos a este personaje como un asistente o como un Spirit por tiempo limitado. Moon Studios deja la puerta está abierta, así que solo es cuestión de que todos los involucrados estén de acuerdo. En temas relacionados, el estudio deja la puerta abierta para otro juego de Ori.

Vía: IGN