Los fans ya están trabajando en un impresionante DLC para Breath of the Wild

La comunidad de fans de Breath of the Wild desean tener más contenido. Ya que estas personas no pueden esperar a la secuela, un grupo de 50 modders han creado un extenso DLC gratuito para este título, el cual agrega nuevas misiones, locaciones, shrines, introduce la opción de crear equipo con los materiales recolectados, y mucho, mucho más.

Este DLC tiene el nombre de Second Wind, y el proyecto fue organizado por CEObrainz. Actualmente el proyecto aún está en desarrollo, aunque sus creadores esperan terminarlo para junio de este año. Puedes checar más sobre este proyecto aquí. De igual forma, esta es la descripción del mod.

“Second Wind es un DLC gratuito a gran escala para Breath of the Wild que presenta toneladas de contenido nuevo que incluye misiones, armas, NPC y enemigos. Revisita el contenido existente, como santuarios, agrega nuevas mecánicas, como la creación de equipo, y proporciona muchas mejoras en la calidad del juego base. ¡Visita nuevas áreas, asume grandes desafíos y más en un proyecto que ha tenido más de 50 personas contribuyendo!”

Aunque el DLC aún necesita trabajo, actualmente hay un grupo de jugadores que están probando la beta del contenido, para así ofrecer la mejor retroalimentación posible. De igual forma, hay planes de agregar una nueva mini-mazmorra subterránea en un futuro. Sin embargo, el mod solo está siendo desarrollado para la versión de Wii U, pero hay planes para llevar este contenido al Switch en una fecha posterior.

Esperemos que este proyecto logre ver la luz del día antes de que los abogados de Nintendo hagan sus usuales movimientos legales. Recordemos que Breath of the Wild 2 sigue en desarrollo y rumores apuntan a que este título podría llegar a Nintendo Switch este año, aunque el caso contrario también podría ser una realidad.

