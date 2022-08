De una manera completamente inesperada, Embracer Group, el conglomerado que simplemente no para de comprar estudios de videojuegos, anunció en la noche de ayer una nueva lista de compañías que ahora le pertenecen. Aquí se reveló que Middle-earth Enterprises, la empresa propietaria de los derechos de pantalla grande y chica de la mayor parte de las obras más importantes de J.R.R. Tolkien, incluyendo The Lord of the Rings y The Hobbit, ha sido adquirida por Embracer Group.

Desde principios de año, Middle-earth Enterprises ya buscaba a un comprador, y pedía $2 mil millones de dólares por los derechos a gran parte de la Tierra Media. Sin embargo, lo que llama más la atención es que se trata de un conglomerado que se ha enfocado principalmente en videojuegos. Esto fue lo que comentó Lars Wingefors, fundador y director ejecutivo del grupo Embracer Group:

“Estoy realmente emocionado de que El Señor de los Anillos y El Hobbit, una de las franquicias de fantasía más épicas del mundo, se unan a la familia Embracer, abriendo más oportunidades transmedia, incluidas sinergias en nuestro grupo global. Estoy emocionado de ver lo que le depara el futuro a esta IP con Freemode y Asmodee como un comienzo dentro del grupo. En el futuro, también esperamos colaborar con licenciatarios externos nuevos y existentes de nuestra cartera de propiedad intelectual cada vez más fuerte”.

Por su parte, Marty Glick, COO de The Saul. Compañía Zaentz, agregó:

“En Zaentz Company hemos tenido el honor durante el último medio siglo de administrar los derechos de Tolkien para que los fans de El Señor de los Anillos y El Hobbit de todo el mundo puedan disfrutar de películas épicas galardonadas, videojuegos desafiantes, teatro de primer nivel y productos de toda variedad. No podríamos estar más emocionados de que Embracer ahora asuma la responsabilidad y estamos seguros de que su grupo lo llevará a nuevas alturas y dimensiones mientras mantiene el homenaje al espíritu de estas grandes obras literarias”.

Aunque Middle-earth Enterprises pedía $2 mil millones de dólares por estos derechos, por el momento se desconoce la cantidad exacta que pagó Embracer Group. Esta es la primera vez desde 1976 que los derechos de la Tierra Media han estado a la venta, cuando The Saul Zaentz Company los adquirió. Ahora solo nos queda esperar y ver qué tipo de planes tiene el conglomerado.

En temas relacionados, un nuevo juego de The Lord of the Rings ya está en desarrollo. De igual forma, Peter Jackson ha revelado por qué no está involucrado en The Rings of Power.

Nota del Editor:

Esto es algo que nadie se esperaba. Considerando que estamos hablando de uno de los conglomerados más grandes del medio, es muy probable que veamos principalmente a las compañías que ya le pertenecen a Embracer Group trabajando en esta propiedad, aunque no se descarta la licencia para otras compañías.

Vía: Embracer Group