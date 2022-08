Peter Jackson menciona por qué no está involucrado en la serie de El Señor de los Anillos

En la actualidad, una de las series más esperadas para Amazon Prime es la de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, misma que se ambienta dentro del universo de películas que el director Peter Jackson trabajó en su momento. Sin embargo, parece que no ha tenido mucho que ver en este proyecto y ahora el propio cineasta habló al respecto.

Según sus palabras, el productor de la serie se le acercó para saber si se quería involucrar en la serie, ante esto Jackson le comentó que primero le gustaría dar un vistazo al guión. Así quedaron de acuerdo para que este se le enviase dentro de un par de días, pero al parecer este nunca llegó al correo del director, por lo que Jackson habría sido descartado.

Aquí las palabras que dijo al podcast de The Hollywood Reporter:

El productor Fran Wash me preguntó si quería involucrarme en la serie. Y le mencioné “es imposible responder sin haber visto el guión”, por lo que me respondieron “tan pronto tengamos los primeros bocetos del guión, te los haremos llegar”, pero esos guiones nunca se revelaron.

Por su parte, menciona que está ansioso por darle un vistazo como espectador casual al proyecto final:

No soy la clase de persona que le desea mal a nadie, hacer cine ya es lo suficientemente difícil. Si alguien crea una buena película o serie, es algo para celebrarse. Y estoy esperando poder ver The Rings of Power como un espectador neutral.