Marvel’s Midnight Suns se vuelve a retrasar

Originalmente, Marvel’s Midnight Suns iba a llegar a nuestras manos el pasado mes de marzo. Sin embargo, el juego fue retrasado hasta octubre. Ahora, el día de hoy se ha revelado que el siguiente título de Firaxis se ha vuelto a retrasar, y bien podría llegar hasta el próximo año.

Durante la reciente junta de inversionistas de Take-Two, Strauss Zelnick, CEO de la compañía, reveló que Marvel’s Midnight Suns llegará hasta finales del año fiscal, el cual termina el 31 de marzo de 2023, por lo que probablemente veamos este título hasta febrero o marzo del próximo año.

Junto a esto, se ha mencionado que solo las versiones de PS5, Xbox Series X|S y PC estarán disponible a finales del año fiscal, mientras que los usuarios de PS4, Xbox One y Nintendo Switch tienen que esperar aún más. Por su parte, Take-Two ha mencionado que esta decisión fue tomada “para garantizar que los equipos de Firaxis Games y 2K brinden la mejor experiencia posible a nuestros fans”.

Afortunadamente, Zelnick no espera que un tercer retraso se lleve a cabo, señalando que no está “preocupado por eso”. Por lo mientras, se espera que Marvel’s Midnight Suns llegue a PS5, Xbox Series X|S y PC antes del cierre del año fiscal en curso, mientras que los usuarios de PS4, Xbox One y Nintendo Switch tendrán que esperar un poco más.

Aunque esto libera un poco el de por sí ya cargado mes de octubre, es una lástima que uno de los proyectos más esperados del año vaya a estar disponible hasta el próximo año. Esperemos que por lo menos pronto tengamos un vistazo nuevo a esta entrega.

Vía: IGN