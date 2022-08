Tal parece que todos los actores de Hollywood tienen que tener al menos un papel en el MCU. Aunque parece que la lista está disminuyendo, recientemente se dio a conocer que Giancarlo Esposito, famoso por interpretar a los mejores villanos de la televisión en los últimos años, está interesado en darle vida al Profesor X o Doctor Doom en futuras películas de Marvel Studios.

Durante su reciente participación en el TJH Superhero Car Show & Comic Con en San Antonio, Texas, Esposito fue cuestionado por un fan ante la posibilidad de trabajar junto a Marvel Studios. Para la sorpresa de muchos, el actor ha tenido pláticas con el estudio sobre esta posibilidad, aunque por el momento no hay planes concretos:

“Todavía no he trabajado para Marvel. Estuve en la habitación con ellos y hablé con ellos. Voy a buscar algo que sea un poco diferente. Voy a ir y decir que me gustaría interpretar al Profesor X”.