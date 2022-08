Tal parece que una de las mejores funciones de Netflix no estará disponible con la nueva suscripción al servicio. Actualmente, todos los usuarios del servicio en dispositivos móviles tienen la oportunidad de descargar series y películas para verlas, aun si no tienen conexión a internet. Sin embargo, esta opción no estará disponible en una suscripción con anuncios.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, el código de Netflix en dispositivos móviles ha cambiado, y ahora ha revelado que todos aquellos que tengan la suscripción más barata y con anuncios, algo que probablemente logre decepcionar a más de uno. Por lo general, esta opción es perfecta para todos los viajes en carretera o en avión, en donde conseguir una conexión estable es complicado.

Lamentablemente, esto no es todo, ya que también se ha mencionado que no todo el catálogo de series, películas, documental y demás que actualmente está disponible en Netflix, estará al alcance de aquellos que tengan la suscripción con anuncios. Por último, el código de la aplicación móvil también ha revelado que el uso de los controles para pausar, adelantar y retroceder, será inaccesible durante un comercial.

Sin duda alguna, una verdadera decepción. Sin embargo, esto tiene mucho sentido. Considerando que la ausencia de una conexión a internet haría imposible la implementación de anuncios, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Aun así, eliminar funcionas básicas es algo que no tiene contentos a los usuarios.

