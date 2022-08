Más series y películas dejarán HBO Max

Hace tiempo se confirmó que una gran lista de series y películas abandonaría HBO Max. Ahora, el día de ayer, se reveló que otra selección, una enfocada en producciones animadas, dejarán de estar disponibles en esta plataforma dentro de poco, algo que ha aumentado la preocupación de los usuarios de este servicio.

De acuerdo con la compañía, este es un movimiento enfocado a crear una selección que esté mejor relacionada con la reciente fusión con Discovery. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“A medida que trabajamos para reunir nuestros catálogos de contenido en una sola plataforma, realizaremos cambios en la oferta de contenido disponible tanto en HBO Max como en Discovery+. Eso incluirá la eliminación de algún contenido de ambas plataformas. Al mismo tiempo, ya estamos comenzando a reunir nuestros catálogos de contenido como el lanzamiento del nuevo centro de CNN Originals en Discovery+ y una colección seleccionada de contenido de Magnolia Network próximamente en HBO Max”.

Como consecuencia, los siguientes shows desaparecerán de HBO Max:

-12 Dates of Christmas

-About Last Night

-Aquaman: King of Atlantis

-Close Enough

-Detention Adventure

-Dodo

-Ellen’s Next Great Designer

-Elliott From Earth

-Esme & Roy

-The Fungies!

-Generation Hustle

-Genera+ion

-Infinity Train

-Little Ellen

-Mao Mao

-Heroes of Pure Heart

-Messy Goes to Okido

-Mia’s Magic Playground

-Mighty Magiswords

-My Dinner with Herve

-OK K.O.! – Let’s Be Heroes

-The Ollie & Moon Show

-Pac-Man and the Ghostly Adventures

-Ravi Patel’s Pursuit of Happiness

-Select Sesame Street Specials

-Make It Big, Make It Small

-Share, Squish

-Summer Camp Island

-The Not-Too-Late Show with Elmo

-The Runaway Bunny – Special

-Theodosia

-Tig n’ Seek

-Uncle Grandpa

-Victor and Valentino

-Yabba Dabba Dinosaurs

Como era de esperarse, los fans no se quedaron con los brazos cruzados, y han expresado sus preocupaciones en redes sociales:

“Estoy en shock. ¿No están la mayoría de estos solo disponibles actualmente en HBO Max?”

im in shock. aren't most of these only currently available on hbo max????? https://t.co/WgEesFQCVN — mars 📌 ko-fi comms!! (@marsduckss) August 18, 2022

“Quemando HBOMax por el dinero del seguro en este momento”.

Burning down HBOMax for the insurance money at this point. https://t.co/CUVg6sI0S4 — Jamie: Your #1 Name Brand Gay 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@jamiegeeksout) August 18, 2022

Uno de los creadores Summer Camp Island comentó:

“Trabajamos durante 5 años para hacer 100 episodios de animación. Trabajamos hasta altas horas de la noche, nos dejamos llevar, éramos una familia de artistas trabajadores que querían hacer algo hermoso, y HBO MAX simplemente los atrajo a todos como si no fuéramos nada. ¡La animación no es nada!”

We worked for 5 years to make 100 episodes of animation. We worked late into the night, we let ourselves go, we were a family of hard working artists who wanted to make something beautiful, and HBO MAX just pulled them all like we were nothing. Animation is not nothing! — Julia Pott (@juliapott) August 18, 2022

“Así que veo que Warner Brothers está en un estado de ánimo de ‘múltiples balas en el pie’

HBO MAX está muerto en el agua si están eliminando tantos títulos”.

So I see Warner Brothers is in a “multiple bullet rounds to the foot” mood rn

HBO MAX is dead in the water if they’re removing that many titles — Poof (@PoofPigMaster) August 18, 2022

Lo triste, es que muchos de estos shows no estarán disponibles en otras plataformas. Por ejemplo, Close Enough es una exclusiva de HBO Max, por lo que no se podrá encontrar en otro lado una vez que deje esta plataforma. En temas relacionados, el nuevo HBO Max tendría una suscripción gratuita. De igual forma, puedes conocer más sobre la fusión con Discovery aquí.

Vía: Twitter