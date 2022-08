Hace un par de días se reveló la lista de juegos para Xbox Game Pass. Aunque los fans estuvieron contentos con la llegada de títulos como Immortals Fenyx Rising al servicio, tal parece que Death Stranding también se sumaría a esta plataforma en cualquier momento.

Durante su comunicado original hace un par de días, Xbox mencionó que un par de sorpresas adicionales llegarían a Game Pass esta misma semana. Aunque no se dieron más detalles, las cuentas oficiales de Xbox y Game Pass PC en Twitter han cambiado su foto de perfil a una serie de paisajes que lucen idénticos a los de Death Stranding.

I think Microsoft's PC Game Pass account @XboxGamePassPC is trying to tell us something… 🤔 #DeathStranding pic.twitter.com/UozUwbtCWS

— Tom Warren (@tomwarren) August 18, 2022