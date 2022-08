Aquí las novedades para Pokémon Master EX y UNITE

Después de dos años alejados de los eventos presenciales, las Pokémon World Championships 2022 por fin han comenzado en Londres, Inglaterra. Durante la ceremonia de inauguración, Tsunekazu Ishihara, presidente y CEO de The Pokémon Company, no solo le dio la bienvenida a todos los asistentes, sino que también reveló un par de novedades para Pokémon Master EX y Pokémon UNITE.

Respecto al juego exclusivo de móviles, Ash y Pikachu van a pasar a formar parte del plantel de compis maestros de Pokémon Masters EX. Esta será la primera pareja de compis con un movimiento sincro, un nuevo tipo de ataque. Los movimientos sincro se desbloquean con un estado especial y hacen mucho más daño que los normales. Todos los jugadores podrán reclutar a Ash y Pikachu del 28 de agosto de 2022 al 17 de octubre de 2022.

Junto a esto, se anunció que el Salón de Entrenadores, una nueva función de Pokémon Masters EX en la que será posible crear recuerdos con tus Entrenadores preferidos, abrirá sus puertas el 25 de agosto. La lista inicial a los que se puede invitar incluye a Blue, Cynthia o Lylia. Por si fuera poco, con el tercer aniversario del juego móvil a la vuelta de la esquina, los jugadores podrán conseguir hasta 10 mil joyas con la promoción de la víspera de los tres años, y reclutar a hasta 100 compis gracias al Billete Reclutamiento ×10 que puede conseguirse a diario. Estos regalos solo estarán disponibles temporalmente.

Por último, un nuevo estadio llegará a Pokémon UNITE: Ruinas Celestes de Tea. El Pokémon legendario Rayquaza merodea por el centro de este mapa, esperando a quien se atreva a plantarle cara. A partir del 2 de septiembre de 2022, los combates clasificatorios y los combates normales tendrán lugar aquí.

De igual forma, Ishihara mencionó que durante la ceremonia de clausura tendremos más novedades sobre Pokémon TCG, así como Pokémon Scarlet & Violet. En temas relacionados, el equipo mexicano de Pokémon UNITE no participará en este torneo. De igual forma, aquí te decimos dónde y cómo ver las Pokémon World Championships.

Vía: Comunicado oficial.