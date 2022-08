Nuevas ofertas llegan a la PlayStation Store

Una vez más, la PlayStation Store nos presenta con lo que parece ser un sin fin de descuentos. En esta ocasión, la tienda digital de PS4 y PS5 nos ofrece distintos juegos y contenido adicional a un precio por debajo de los $20 dólares, algo que los usuarios no se pueden perder.

En esta ocasión, títulos como Assassin’s Creed: Odyssey, Bayonetta, Far Cry 4, BioShock: The Collection, y muchos más juegos de primer nivel, están disponibles a un precio que no te puedes perder. Puedes checar algunos de las mejores ofertas a continuación:

-Assassin’s Creed Odyssey: Deluxe Edition — $19.99 dólares (antes $79.99)

-Bayonetta — $9.99 dólares (antes $24.99)

-BioShock: The Collection — $9.99 dólares (antes $49.99)

-Borderlands: Game of the Year Edition — $9.89 dólares (antes $29.99)

-Call of Duty: Modern Warfare Remastered — $19.99 dólares (antes $39.99)

-Catherine: Full Body — $9.99 dólares (antes $39.99)

-Devil May Cry 4 Special Edition — $7.49 dólares (antes $24.99)

-Diablo III: Eternal Collection — $19.79 dólares (antes $59.99)

-Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition — $6.99 dólares (antes $19.99)

-Far Cry 4 — $6.59 dólares (antes $19.99)

-Heavy Rain — $11.99 dólares (antes $29.99)

-L.A. Noire — $19.99 dólares (antes $39.99)

-Mega Man Legacy Collection — $5.99 dólares (antes 14.99)

-Metro 2033 Redux — $3.99 dólares (antes $19.99)

-Outlast — $1.99 dólares (antes $19.99)

-Ratchet & Clank — $9.99 dólares (antes $19.99)

-Spiritfarer — $9.89 dólares(antes $29.99)

-Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy — $19.99 dólares (antes $49.99)

-Until Dawn — $9.99 dólares (antes $19.99)

-Untitled Goose Game — $9.99 dólares (antes $19.99)

Te recordamos que estas y más ofertas estarán disponibles en la PlayStation Store hasta el próximo 30 de agosto, por lo que aún tienes un par de días para llenar tu carrito con algunos de estos títulos. Hablando de ofertas, la eShop del Switch también cuenta con una serie de descuentos en estos momentos.

Vía: PlayStation Store