¿Dónde y cómo ver las Pokémon World Championships?

El evento más grande de Pokémon en todo el año por fin dará inicio el día de mañana. Así es, estamos hablando de Pokémon World Championships. En esta ocasión, el torneo se llevará a cabo en Londres, Inglaterra, y si no sabes dónde disfrutar de todas las competencias, aquí te compartimos todo lo que necesitas saber al respecto.

Pokémon World Championships comenzará el día de mañana, 18 de agosto, a la 1:00 AM (hora del Pacífico), o 3:00 AM (hora de la Ciudad de México), y terminará el próximo 21 de agosto, esto después de la gran final de VGC. De esta forma, aquí te decimos todos los horarios y plataformas en donde podrás disfrutar de los diversos torneos que se llevarán a cabo en estos días.

-Jueves 18 de agosto: 3:00 AM – 3:00 PM (hora de la Ciudad de México)

-Viernes 19 de agosto: 3:00 AM – 3:15 PM (hora de la Ciudad de México)

-Sábado, 20 de agosto: 3:00 AM – 1:00 PM (hora de la Ciudad de México) — Eliminación simple Top Cut

-Domingo 21 de agosto: 3:00 AM (hora de la Ciudad de México): las finales de las divisiones Junior, Senior y Masters se juegan secuencialmente.

-Jueves 18 de agosto: 3:00 AM – 2:00 PM (hora de la Ciudad de México)

-Viernes, 19 de agosto: 3:00 AM – 12:00 PM (hora de la Ciudad de México)

-Sábado, 20 de agosto: 3:00 AM – 9:00 AM (hora de la Ciudad de México) — Eliminación simple Top Cut

-Domingo 21 de agosto: 6:30 AM (hora de la Ciudad de México): las finales de las divisiones Junior, Senior y Masters se juegan secuencialmente

-Jueves, 18 de agosto: 3:00 AM – 11:00 AM (hora de la Ciudad de México) — Clasificación de última oportunidad

-Viernes, 19 de agosto: 3:00 AM a 9:00 AM (hora de la Ciudad de México)— Cuadro principal de doble eliminación

-Sábado 20 de agosto: 3:00 AM – 10:00 AM (hora de la Ciudad de México) — Finalización del grupo principal; Se espera que las finales de las divisiones Senior y Master comiencen alrededor de las 8:00 AM, seguidas inmediatamente de la presentación del trofeo.

-Viernes, 19 de agosto: 3:00 AM – 12:00 PM (hora de la Ciudad de México) — Etapa de grupos

-Sábado 20 de agosto: 3:00 AM a 1:15 PM (hora de la Ciudad de México) — Grupo de eliminación doble; Se espera que las finales comiencen alrededor de las 11:00 AM, con la presentación del trofeo inmediatamente después.

Pokkén Tournament DX: https://www.twitch.tv/pokkentournament

-Jueves, 18 de agosto: 3:00 AM – 11:00 PM (hora de la Ciudad de México) — Clasificación de última oportunidad

-Viernes, 19 de agosto: 3:00 AM – 12:00 PM (hora de la Ciudad de México) — Cuadro principal de doble eliminación; Finales de las divisiones Senior y Masters previstas.

Nota del Editor:

Después de dos años en casa, este torneo será el gran regreso de Pokémon a los eventos presenciales, y parece que será uno de los mejores. No puedo esperar para ver cómo se llevarán a cabo las competencias de este año.

Vía: Pokémon