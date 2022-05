Parece que Norman Reedus confirmó Death Stranding 2

Death Stranding llegó al mercado en 2019, posicionándose como uno de los mejores juegos de toda la generación del PS4. Desde entonces, Kojima Productions, los desarrolladores, se han mantenido en silencio sobre su siguiente proyecto. Sin embargo, tal parece que Norman Reedus, actor que interpreta a Sam Porter Bridges, el protagonista del más reciente trabajo de Hideo Kojima, ha confirmado que una secuela de este título ya está en desarrollo.

En una reciente entrevista con el medio Leo Edit, Reedus fue entrevistado sobre su carrera. Fue aquí en donde el actor fue cuestionado sobre Death Stranding. De una forma bastante casual, el responsable por Sam mencionó que una secuela al primer trabajo de Kojima Productions ya está en desarrollo. Esto fue lo que comentó:

“Acabamos de empezar el segundo”.

Al ser cuestionado sobre su participación en Death Stranding, Reedus reveló que fue Guillermo del Toro quien lo convenció de participar en este proyecto, y después mencionó:

“Me tomó tal vez dos o tres años terminar todas las sesiones de MoCap y todo. Se necesita mucho trabajo. Y luego salió el juego, y simplemente ganó todos estos premios, y fue algo enorme, así que comenzamos la segunda parte de eso”.

En la entrevista, Reedus no hace mención como tal del desarrollo del juego, así que probablemente se está refiriendo a la captura de movimiento para la secuela. Considerando que el trabajo original le tomó de dos a tres años, esto quiere decir que aún falta bastante tiempo antes de que Death Stranding 2 llegue a nuestras manos.

De igual forma, es importante mencionar que ni Kojima Productions o Hideo Kojima han confirmado la existencia de Death Stranding 2, por la existencia de esta secuela podría ser considerada una filtración por parte del actor principal. En temas relacionados, estas son las previas declaraciones de Norman Reedus sobre esta secuela. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Death Stranding Director’s Cut.

Nota del Editor:

Por mucho que me encantó Death Stranding, la idea de una secuela protagonizada por Sam es algo que no me tiene emocionado. La historia de este personaje llegó a un buen final, y traerlo de vuelta podría ser más complicado de lo pensado. Sería mejor crear algo nuevo en este universo.

Vía: Leo Edit