Los 5 mejores Souls Like

En febrero de 2005, los videojuegos vivieron una importante revolución gracias al nacimiento de un nuevo subgénero que se convertiría en uno de los más influyentes de este nuevo siglo. Demon’s Souls le daba origen a lo que ahora conocemos como los “Souls Like”, fórmula que básicamente combina los fundamentos de un RPG de acción, con muchos elementos de los llamados Metroidvania, esto claro, junto con un montón de ideas nuevas que le dieron forma a esta particular estructura. FromSoftware y Hidetaka Miyazaki habían creado algo sumamente especial que trascendió más allá de solo una serie, inspirando a un montón de desarrolladores a buscar suerte en este camino. Por tal motivo, nos dimos a la tarea de listar a los que para nosotros, son los cinco mejores juegos de este género hechos fuera del estudio que creó sus cimientos.

Mortal Shell

La influencia de los Souls Like se ha vuelto tan importante en el medio que a veces ya cuesta trabajo diferenciarlos entre sí, no obstante, hay un par de títulos que resaltan enormemente. Hace unos meses, un pequeño estudio poco conocido llamado Cold Symmetry, nos mostró su juego llamado Mortal Shell, el cual, además de recordarnos mucho a lo que es el trabajo de FromSoftware en términos de gameplay y estructura, capturaba de muy buena manera ese ambiente decadente que siempre han tenido estos juegos. Lo interesante de todo este asunto fue que en realidad, el título contaba con varias ideas propias y mucha propuesta, lo cual, rápidamente lo colocaron como uno de los juegos de este subgénero más interesantes y mejor logrados que nos podemos encontrar actualmente en el mercado.

Blasphemous

Una de las claves por las que el trabajo de Hidetaka Miyazaki y FromSoftware ha sido fuente de inspiración para un montón de juegos modernos, tiene que ver con lo flexible que es la fórmula y la estructura de este subgénero. Para prueba, lo que algunos desarrollares independientes están haciendo en materia de 2D. Blasphemous, juego desarrollado por el pequeño estudio español, The Game Kitchen, llamó la atención rápidamente gracias su elaborado pixel art y a cómo es que se mete con temas de la religión católica. Lo mejor de todo este asunto es que no estamos frente a un título que solo se sostenga de su llamativo estilo visual y por los polémicos temas que toca, sino que estamos frente a un Souls Like sumamente bien diseñado en todos sus apartados que le hace muchísima justicia al subgénero que está intentando interpretar.

Nioh

A pesar de que podríamos decir que la influencia de Demon’s Souls y Dark Souls no tardó en extenderse a otras producciones como lo fue Lords of the Fallen, por ejemplo, la realidad es que muchos de los desolladores tardaron un poco en de verdad entender bien qué era lo que hacía tan especiales a estos juegos en los que se estaban inspirando. En un movimiento bastante audaz y hasta inesperado, el famoso Team Ninja decidió presentar su propuesta de un Souls Like en febrero de 2017. Nioh apareció como un claro imitador de las obras de FromSoftware, pero tan solo bastaba con jugarlo unos cuantos minutos para darte cuenta de la enorme cantidad de propuesta con la que llegaba, haciendo que se sintiera con personalidad propia y a la vez, entendiendo perfectamente por qué es que estos juegos son tan especiales.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Reconocer la importancia de un nuevo subgénero es algo que lleva tiempo. Que las grandes productoras lo legitimen interpretándola con nuevos productos, toma aún más tiempo. A finales de 2019, EA y el talentoso Respawn Entertainment, tomaron nada más ni nada menos que a Star Wars para darnos su versión de nuevo Souls Like. Star Wars Jedi: Fallen Order llegó con bastantes dudas a su alrededor, pero luego de comenzar con la aventura de Cal Kestis y sentir lo increíble que era blandir un lightsaber con él y a la vez, usar sus poderes Jedi, hicieron que rápidamente nos enamoráramos de su mundo. La realidad es que además de presentar un gran esquema de controles, Stig Asmussen y su equipo le dieron al clavo al elegir la estructura y forma del subgénero de FromSoftware para contarnos este relato original de una galaxia muy, muy lejana.

Hollow Knight

Sin lugar a dudas, la escena independiente es la que más ha abrazado a la forma de los Souls Like, al punto de ya empezar a hacerla propia. Lo anterior ha causado que tengamos un sin fin de interpretaciones del subgénero, muchas pobremente logradas y sin una propuesta real. Hace ya más de tres años, el hasta en ese momento desconocido Team Cherry, apareció en escena con un juego llamado Hollow Knight, el cual, en cuanto le ponías las manos encima sabías que había algo especial. Más allá de sus increíbles visuales, misteriosa historia y claro, muy profunda atmósfera, este título 2D capturaba toda la magia de los Souls Like como muy pocos lo habían logrado, agregando varias ideas nuevas que hicieron que el subgénero alcanzara nuevos horizontes. Una nueva leyenda indie había nacido.