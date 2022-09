Los 5 mejores Mario Kart

Se siente como si hubiera sido ayer cuando nuestros Super Nintendo simplemente no se apagaban, pues por alguna razón, Shigeru Miyamoto y compañía, habían decidido poner a Mario sobre un Go Kart para crear uno de los juegos más divertidos de todos los tiempos. 30 años han pasado desde aquel suceso que le daría vida a una de las series más exitosas de la compañía, una que incluso en lo comercial, superaría a los juegos principales del famoso plomero. Ahora que justamente nos encontramos de manteles largos celebrando las tres décadas de existencia de Mario Kart, hemos decidido presentarte los que para nosotros, son los cinco títulos más destacados de la franquicia. Sobra decir que la elección fue verdaderamente complicada.

Super Mario Kart

Para inicios de los años noventa cuando Nintendo estaba lanzando su SNES, Mario ya era uno de los personajes más reconocidos no solo del medio, sino de la cultura popular. Por tal motivo, los de Kioto sabían que lo debían de llevar a más cosas además de sus juegos de plataformas insignia. De esa manera, luego de hacer un par de pruebas, se determinó que la mejor opción que se podía tomar era la de ponerlo sobre un Go Kart para que compitiera junto con sus amigos a lo largo y ancho del Mushroom Kingdom. El resultado es historia pues en muy poco tiempo, Super Mario Kart se convirtió en un básico de la consola de 16 bits y por supuesto, en un clásico que hasta nuestros días es una gran idea siempre que quieres tomar algo para pasar un gran rato ya sea solo o en compañía de alguien más.

Mario Kart: Double Dash!!

La era del Nintendo 64 fue complicada y hasta rara para casi todas las series first party de la compañía. Si bien, se le tiene un gran cariño a Mario Kart 64 por todas las horas de diversión que nos regaló, tenemos que aceptar que cosas como el diseño de sus pistas y en general rendimiento técnico, estuvieron lejos de ser ideales. Sabiendo perfectamente esto, el equipo detrás de la serie sabía que para el nuevo y poderoso Game Cube, se tenían que intentar nuevas cosas. De esa forma nació Mario Kart: Double Dash!!, el cual, te permitía tener a dos personajes sobre un mismo vehículo para lucir nuevas mecánicas que indudablemente se sintieron frescas y llenas de vida. A pesar de lo anterior, es importante resaltar que la verdadera estrella del juego fueron sus pistas, cosas como DK Mountain siguen resonando en todo sentido, además de que claro, finalmente teníamos un Mario Kart que corría de manera decente.

Mario Kart DS

La relación entre las portátiles y Mario Kart tardó mucho más de lo probablemente debió. No fue sino hasta 2001 en el Game Boy Advance que finalmente, las carreras del Mushroom Kingdom estaban disponibles para llevar con lo que fue el fantástico Mario Kart Super Circuit. A pesar de que nos habría encantado poner a este título en nuestro listado, tenemos que aceptar que su sucesor lo superó en todo. Mario Kart DS es una de esas joyas generacionales que siempre serán complicadas de replicar. Además de tener una sensacional selección de pistas y correr a 60 cuadros por segundo, nos ofrecía el poder jugar en internet. Sí, retas a cualquier hora del día con humanos reales. Lo mejor es que el servicio funcionaba a la perfección e incluso, fue de los primeros acercamientos al gaming online para muchos.

Mario Kart 7

Ya para la segunda década del siglo en curso, parecía que Nintendo tenía más que dominada la fórmula de Mario Kart y que en realidad, no había mucho espacio para el crecimiento. Los grandes resultados de Mario Kart DS y luego de Mario Kart Wii, nos dejaban pensando en qué podría hacer que la siguiente entrega de la serie fuera mejor. Pues bien, la respuesta llegaría con Mario Kart 7 en el Nintendo 3DS, juego que además de seguir luciendo espectacularmente bien, vino a establecer un nuevo estándar en temas de controles y diseño moderno de pistas. Cosas como la introducción del planeador o el poder ir bajo el agua fueron excelentes, pero creemos que al final, lo práctico que era sacar la portátil y en unos segundos ya estar compitiendo con tus amigos, lo convirtieron en el favorito de muchos.

Mario Kart 8: Deluxe

El tiempo del Wii U fue uno de los más complicados para Nintendo; no obstante, tenemos que recordar que a pesar de que la consola nunca despegó en lo comercial, se hicieron esfuerzos a nivel de first party muy importantes. Ejemplo de lo anterior es Mario Kart 8, título que se estrenaba en 2014 para básicamente acabar de romper por completo al género, esto gracias al enorme estándar de calidad que imponía y que básicamente nadie ha sabido replicar. Aquí sí estamos hablando de un juego básicamente perfecto el cual, unos años más tarde se volvía a lanzar en el Switch como Mario Kart 8: Deluxe, incluyendo el fabuloso DLC previamente lanzado y mejores características técnicas. Hasta la fecha, Nintendo le sigue metiendo contenido, cosa que nos indica que un posible Mario Kart 9 no está ni en el horizonte.