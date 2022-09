Los 5 mejores juegos de las Tortugas Ninja

Los juegos de licencia siempre han sido un volado. Tanto existe la posibilidad de tener grandes experiencias, como también está latente el recibir un producto malo en todo sentido. Al ser una de las franquicias más importantes de todo el mundo, las famosas Tortugas Ninja han tenido múltiples intentos en los videojuegos, generalmente con muy buenos resultados. Ahora que la TMNT: The Cowabunga Collection finalmente ha llegado para llenarnos de nostalgia, nos pareció una excelente idea listar para ti los que para nosotros son, los cinco mejores juegos de nuestros héroes color verde. La realidad es que la selección no fue sencilla.

TMNT: Tournament Fighters

Poner a las Tortugas Ninja dentro de un juego de peleas fue uno de los movimientos más obvios que se podían hacer, esto claro, por la propia naturaleza de la franquicia y más importante aún, por el gran boom que el género estaba teniendo a inicios y mediados de los noventa. Así, entre 1993 y 1994, Konami decidió emprender proyectos desde tres diferentes frentes -SNES, NES y Genesis- esto por medio de títulos que si bien, comparten el nombre de Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters, en realidad son experiencias distintas. Sin duda alguna, la más curiosa de todas es la versión de NES, pues además de haber salido en un punto verdaderamente tardío para la consola, tenemos que prácticamente no hay juego de este tipo en dicha plataforma. Como sea, te recomendamos jugar cualquiera, los tres son muy destacados títulos.

TMNT: The Hyperstone Heist

El fenómeno en el que se había convertido Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time era una verdadera locura, sobre todo por el impecable port que Konami había hecho para que el título del Arcade, se pudiera jugar en un Super Nintendo. Por supuesto, se esperaba que se hiciera lo mismo con el Sega Genesis, sin embargo, el desarrollador japonés decidió tomar otro camino por diferentes razones. En diciembre de 1992 cuando la fiebre por las Tortugas Ninja estaba a todo lo que daba, se lanzó Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist para la consola de Sonic, juego que si bien, para nada tiene toda la magia del título antes mencionado, la realidad es que también presenta una aventura memorable que ha quedado para la posteridad y que por supuesto, te recomendamos ampliamente jugar.

TMNT III: Radical Rescue

El fenómeno de las Tortugas Ninja era tan grande, sobre todo en lo que se estaba haciendo con los videojuegos, que cosas como tener títulos en las arcades, SNES y Genesis, simplemente no era suficiente. De esa manera, Konami abrió un equipo completamente nuevo que se dedicaría a poner a nuestros héroes de color verde para llevar. Tras un par de entregas no de tan buena calidad, se decidió hacer un tercer intento, uno que se iría por un camino diferente al de las plataformas. De esa forma conocimos al fantástico Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue, juego que aunque no lo creas, es básicamente un Metroidvania en el que vamos recuperando a cada uno de los miembros del equipo en escenarios explorables. Alta recomendación.

TMNT III: The Manhattan Project

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que Konami fue el desarrollador que más jugo le sacó al NES, sobre todo a inicios de los noventa cuando incluso el Super Nintendo ya estaba en el mercado. Para prueba de lo anterior tenemos lo conseguido por Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project, uno de los juegos más bonitos y avanzados de la plataforma de 8 bits. Uno sigue viendo este título y no crees que sea de un hardware tan limitado, sin embargo, de alguna forma, los también padres de Contra consiguieron crear un beat ‘em up hecho y derecho, uno que sin duda se sentía como una experiencia completa muy cercana a lo que lucían las arcades y las plataformas de 16 bits. Si estás interesado en jugar algo marcadamente distinto a lo que normalmente encuentras en la librería del NES, ésta es una opción que simplemente no te puedes perder.

TMNT IV: Turtles in Time

La gran leyenda. Uno de esos juegos que se quedan grabados en la memoria para siempre y que desde que los tomas, sabes que hay algo verdaderamente especial. Luego de un muy exitoso primer intento en las arcades, Konami sabía que los beat ‘em up y las Tortugas Ninja habían nacido para estar juntos, por lo que rápidamente puso manos a la obra para tener una secuela, una que en lugar de repetir las calles de Nueva York, haría que nuestro cuarteto de héroes viajara en el tiempo, yendo desde la era de los dinosaurios, hasta un futuro distante en el espacio. Lo interesante de todo esto es que poco meses después, llegó un precioso port al Super Nintendo bajo el nombre de Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time, uno que para muchos, incluso supera a la obra en la que está basada. Sobra decir lo mucho que te recomendamos jugar esta joya de todos los tiempos.