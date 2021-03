Los 5 mejores juegos de Intelligent Systems

Nintendo es una empresa compuesta por varios equipos internos. Las creaciones de esta marca son en realidad, esfuerzos de múltiples grupos de creativos que siguen una misma filosofía de diseño pero que a la vez, buscan identidad propia. Fundada en 1986 por ex miembros de Nintendo para después ser comprada por los propios padres de Mario unos pocos meses después, Intelligent Systems se ha convertido en uno de los grandes nombres de la Gran N desde que en épocas del Famicom, comenzó a definir géneros completos. Elegir solo a cinco títulos entre el basto catálogo de aportaciones de este estudio fue complicado, pero decidimos irnos lo más variado que se pudiera y sobre todo, solo elegir juegos en los que ellos hayan sido los desarrolladores principales, pues vale la pena recordar, también han apoyado en otros proyectos de mucho renombre como Super Metroid o en la serie de WarioWare, por solo mencionar algunas.

Paper Mario: The Thousand Year Door

Cuando el Gamecube se encontraba atravesando por momentos no tan fáciles debido al amplio dominio del PlayStation 2 en el mercado y claro, a la amenaza en la que se estaba convirtiendo el primer Xbox, Nintendo decidió que Intelligent Systems debía lanzar una secuela para aquel Paper Mario que cerró de tan buena forma la vida del Nintendo 64. Tomando todos esos conceptos y claro, continuando con el legado del siempre legendario Super Mario RPG, los padres de Fire Emblem nos presentaron uno de los mejores juegos de rol de aquellos tiempos. Paper Mario: The Thousand Year Door fue una de esas aventuras inolvidables que han quedado para la posteridad y que actualmente, se sigue viendo como una de las grandes joyas tanto del estudio que estuvo a cargo, como la propia Nintendo.

Fire Emblem: Awakening

Luego de finalmente haber llegado a América unos años atrás y tener un paso bastante complicado en lo que fueron sus entregas de Gamecube y Wii, Fire Emblem se tambaleaba como franquicia y su futuro era sumamente incierto. En un último esfuerzo por revivir a Marth y compañía, Intelligent Systems planteó un súper proyecto para regresar a las portátiles. Nintendo dijo que sí y así, en abril de 2012 en Japón y en febrero del siguiente año en América, Fire Emblem: Awakening tomó por asalto al medio entero. Sus creadores habían dado en el clavo, haciendo que mucha gente que nunca había tocado un RPG táctico, entrara a este maravilloso mundo gracias a lo irresistible que parecía todo el concepto detrás de esta exclusiva del 3DS. Los logros del juego son incontables y ya muchos lo colocan como una de las más grandes obras de todos los tiempos.

Code Name: S.T.E.A.M

Sí, lo sabemos. Nos fuimos por algo un tanto oscuro por parte de Intelligent Systems para este listado. Como te decíamos, nuestro objetivo es el de tener una selección variada en la que estos desarrolladores hayan sido los principales o únicos detrás de los proyectos en sí. Por tal motivo, nos pareció una gran oportunidad para hablarte de Code Name: S.T.E.A.M, una de sus entregas más olvidadas e ignoradas. Después de todo el revuelo que estaba causando el triunfal regreso de Fire Emblem con Awakening, los también padres de Advance Wars se fueron por un loco concepto bajo los preceptos de sus juegos de estrategia, solo que con más elementos de shooter en tercera persona. El extraño estilo de este título que se estrenó en 2015 también en el 3DS, terminó por alejar a muchos, los cuales, se perdieron de una gran aventura llena de grandes ideas tanto a nivel de gameplay, como de creación de personajes.

Advance Wars

Intelligent Systems es un estudio bien conocido por la forma en la que hacen juegos de estrategia. Dicha fama no es casualidad, pues básicamente cuando estaban naciendo, cambiaron muchos de los preceptos del género con lo que fue Famicom Wars. Dicho concepto fue renovado muchos años más tarde con un nuevo título bajo el nombre de Advance Wars, el cual, salía en el peor momento posible. Lanzando en América el 10 de septiembre de 2001, sí, solo un día antes de los ataques terroristas más importantes en la historia de Estados Unidos, dicho juego tuvo que mover su estreno en otras regiones gracias a la temática bélica que trataba. A pesar de su secuela en el mismo Game Boy Advance, y otro par de títulos en el DS, se dice que Nintendo no tiene ninguna intención de revivir a esta fabulosa serie justamente porque trata temas de guerra y demás elementos que ya no se alienan del todo con la imagen de la compañía. Una verdadera pena, pues son grandísimos juegos.

Tetris Attack

No, no todo con Intelligent Systems son complicados de juegos de estrategia. Los padres de Paper Mario también han apostado por otros géneros como el de los Puzzles. A Mediados de la década de los noventa cuando el Super Nintendo prácticamente se estaba despidiendo para darle paso al Nintendo 64, se lanzó un título bajo el nombre de Panel de Pon que en esta parte del mundo conocimos como Tetris Attack debido a temas de mercadeo. A pesar de que en efecto, este juego en realidad tiene poco que ver con cómo es que funciona Tetris en su forma tradicional, su fabulosa mecánica de estar alineando paneles del mismo color, nos cautivó enormemente, convirtiéndose en uno de los favoritos de muchos debido a que solía ser una sensacional opción cuando se trataba de jugar en multiplayer local. Nuestros Super Nintendo todavía tuvieron mucho más tiempo de uso gracias a este tipo de juegos.