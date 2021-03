Supuesto tráiler de Elden Ring ronda el internet. Se ofrecen detalles sobre su lanzamiento

Elden Ring, el siguiente gran juego de FromSoftware, ha permanecido en silencio total por más de un año. Desde su revelación en E3 2019, no hemos escuchado algún tipo de información sustancial. Sin embargo, parece que esto podría cambiar en los próximos días. Desde hace unos momentos, se reporta que un tráiler de Elden Ring ya circula por internet.

De acuerdo con VGC, un tráiler con gameplay de Elden Ring ya está disponible en ciertos sitios de internet. Sin embargo, el medio no compartió este adelanto por razones legales. Afortunadamente, sí mencionaron que aquí se puede ver un combate cuerpo a cuerpo al estilo de Souls, un enfrentamiento en contra de un dragón, así como a un enemigo gigante con una espada. Por último, podemos ver un poco del mundo abierto, ya que se ve a un caballo en un extenso entorno. Una simple búsqueda en internet resultará en las fotos y videos que ha emocionado a los fans de FromSoftware.

Fuentes cercanas con el medio han mencionado que Elden Ring no saldrá al mercado este año. Aunque esta filtración apunta a que un nuevo tráiler oficial es inminente, se menciona que debido al COVID-19 y el trabajo desde casa, el desarrollo ha sufrido de varios retrasos internos.

Por el momento no sabemos cuándo podríamos ver este nuevo tráiler. Aunque muchos apuntan a su revelación durante el evento de Microsoft planeado para el 23 de marzo, Aaron Greenberg, jefe de marketing de Xbox, negó esto y comentó lo siguiente:

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) February 28, 2021