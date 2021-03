Square Enix ya está trabajando en múltiples remakes junto a Forever Entertainment

Tal parece que Square Enix tiene en su mente más remakes. Recientemente se dio a conocer que la compañía japonesa ha entrado en un acuerdo con Forever Entertainment para crear una serie de remakes de sus juegos clásicos, los cuales serán anunciados en una fecha posterior.

Los remakes contarán con un estilo visual re-imaginado, pero mantendrán el mismo gameplay y la historia de las versiones originales. Forever Entertainment es un estudio de Polonia que nos entregó Panzer Dragoon: Remake para consolas y PC el año pasado. Este equipo actualmente está trabajando en Panzer Dragoon II Zwei: Remake para 2021, así como en The House of the Dead: Remake y The House of the Dead 2: Remake.

Fuera del hecho de que Forever Entertainment recibirá más del 50% de las ventas por cada copia de los juegos vendidos, no hay mucha información respecto a esta colaboración con Square Enix. Esperemos pronto conocer los proyectos en los que estas dos compañías están trabajando. ¿Acaso veremos un remake de Chrono Trigger?

Hablando de remakes, Pokémon Diamond and Pearl tendrán re-imaginaciones para Nintendo Switch. De igual forma, Final Fantasy VII Remake llegará a PS+ este mes.

Vía: Gematsu